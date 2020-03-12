Российская компания "Аэрофлот" с 13 марта по 30 апреля прекращает полеты в ряд городов Италии, Франции, Германии и Испании из-за коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

Из Москвы на этот период будут приостановлены рейсы в Аликанте, Валенсию, Малагу, Тенерифе и Пальма-де-Майорка. Также не удастся улететь в Марсель, Лион и Ниццу, Дрезден, Дюссельдорф, Гамбург, Ганновер и Штутгарт, Милан, Венецию, Неаполь, Верону и Болонью.

Из Санкт-Петербурга до конца апреля отменят рейсы дочерней авиакомпании "Аэрофлота" "Россия" в Ниццу, Дюссельдорф и Гамбург.

Пассажирам с билетами на отмененные рейсы без штрафных санкций разрешается оформить вынужденный возврат и вернуть полную стоимость. Также можно один раз изменить вылет на любую дату не позднее 31 декабря 2020 года с сохранением первоначальных пунктов отправления/назначения и класса обслуживания.

Такие же возможности есть у пассажиров с билетами на рейсы, связывающие Россию с городами Китая, Южной Кореи, Ирана, Израиля.

Росавиация выпустила сообщение о введении почти полного запрета на полеты на территорию Германии, Испании и Франции с 13 марта.

Напомним, что SkyUp из-за коронавируса отменила рейсы на Тель-Авив и перенесла полеты в Италию.

Также мы писали о том, что в Москве на месяц запретили массовые мероприятия из-за коронавируса.