После того, как президент США объявил о полной остановке авиасообщения со странами Евросоюзай из-за коронавируса Сovid-19, исполнительная власть уточнила детали того, как это будет работать на практике.

Так, исполняющий обязанности министра внутренней безопасности Чед Вулф заявил, что запрет на въезд в США из Евросоюза будет касаться граждан, посещавших страны Шенгенской зоны в последние 14 дней перед прибытием в США.

"Трамп подписал президентский указ, согласно которому приостанавливается въезд большинства иностранных граждан, которые находились в ряде европейских стран в промежуток до 14 дней перед планируемым въездом на территорию США", - говорится в заявлении, как передает Интерфакс.

В черный список США попали страны Шенгенской зоны: Австрия, Бельгия, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Италия, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, Испания, Швеция и Швейцария.

"Ограничения не распространяются на лиц, постоянно проживающих в США, ближайших родственников граждан США, а также других лиц, дополнительно перечисленных в указе", - отметил он.

Чед Вулф также анонсировал дополнительное уведомление об ограничениях по въезду на территорию США в ближайшие 48 часов, которое предписывает американским пассажирам, посещавшим Шенгенскую зону, осуществлять перелеты через конкретные аэропорты, в которых американское правительство ввело усиленные меры досмотра.

Ранее "Страна" сообщала, что знаменитый киноактер Том Хэнкс заразился в Австралии коронавирусом вместе с женой.