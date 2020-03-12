Заседание суда по делу МН17, фото: twitter.com/ChristopherJM

В Нидерландах суд по делу катастрофы малазийского Boeing на Донбассе сталкивается с серьезными препятствиями. 

Некоторые процедурные документы дела о крушении рейса MH17 могут перевести на русский язык для подсудимых, трое из которых являются россиянами и один - украинцем.

Однако, в окружном суде Гааги заявили, что по законам Нидерландов делать полный перевод досье, состоящего из 36 тысяч страниц, суд не обязан. Сейчас некоторые файлы уже переведены, включая повестку и изложение дела, как передает РИА Новости в своем Telegram-канале.

По оценкам базирующегося в Нидерландах Русского бюро переводов RLTS, если будет принято решение в пользу полного перевода, то из-за большого объема материалов этот процесс может занять около полутора лет.

Фото РИА Новости Telegram

Ранее "Страна" сообщала, что Зеленский рассказал, чего он ждет от суда Нидерландов по делу катастрофы MH17.

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