В Нидерландах суд по делу катастрофы малазийского Boeing на Донбассе сталкивается с серьезными препятствиями.

Некоторые процедурные документы дела о крушении рейса MH17 могут перевести на русский язык для подсудимых, трое из которых являются россиянами и один - украинцем.



Однако, в окружном суде Гааги заявили, что по законам Нидерландов делать полный перевод досье, состоящего из 36 тысяч страниц, суд не обязан. Сейчас некоторые файлы уже переведены, включая повестку и изложение дела, как передает РИА Новости в своем Telegram-канале.

По оценкам базирующегося в Нидерландах Русского бюро переводов RLTS, если будет принято решение в пользу полного перевода, то из-за большого объема материалов этот процесс может занять около полутора лет.

Ранее "Страна" сообщала, что Зеленский рассказал, чего он ждет от суда Нидерландов по делу катастрофы MH17.