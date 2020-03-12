Президент США Дональд Трамп объявил о жестких мерах по сдерживанию пандемии коронавируса Сovid-19, в число которых вошел и 30-дневный запрет на въезд из Европы.

И похоже, это решение американского лидера стало полным сюрпризом для европейских союзников. Оно не было согласовано с европейскими властями, как передает Gazeta cо ссылкой на Reuters со ссылкой на европейского дипломата.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что США запретят въезд из Европы из-за коронавируса на 30 дней, начиная с 13 марта. Исключение сделают для Великобритании, а также для американцев, прошедших "необходимые досмотры".

"Не было ни предупреждения, ни координации, когда президент сделал cвое заявление", - утверждает дипломат.

Ранее "Страна" сообщала, что знаменитый киноактер Том Хэнкс заразился коронавирусом вместе с женой.