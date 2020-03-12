В ночь на 12 марта в Киеве произошло очередное огненное ЧП. В столице сожгли авто и.о. председателя Государственной экологической инспекции Егора Фирсова.

Об этом он сам сообщил в своем Facebook. Чиновник предполагает, что таким образом "оценили работу моей команды во главе экоинспекции".

"Друзья, только что прямо под домом неизвестные сожгли мою машину. Пожарные прибыли оперативно и потушили огонь, но восстановлению авто уже не подлежит. В данный момент общаюсь с полицией.

Видимо таким образом оценили работу моей команды во главе экоинспекции. Реальные штрафы для загрязнителей, антикоррупционные чистки не нравятся многим. Вот и ответ. Если сначала пытались давить с помощью заказных материалов в СМИ и нападок купленных "активистов", вроде Татьяны Лампики, то теперь перешли уже к методам откровенного террора.

Значит ли это, что мы испугаемся и остановимся? Разумеется, нет. Напротив, мы на верном пути и только усилим работу", - написал Егор Фирсов.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Гонтарева рассказала, что в Киеве сожгли машину ее невестки.

Так же мы рассказывали,