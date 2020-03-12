На фронте борьбы с коронавирусом для США произошло сразу два знаковых события - президент Дональд Трамп запретил авиасообщение с Европой, а звезда Голливуда Том Хэнкс признался, что вместе с женой Ритой Уилсон, подхватили Covid-19.

Об этом звезда фильмов "Форрест Гамп", "Код да Винчи", "Ангелы и демоны" сообщил на своей странице в Twitter.

"Привет, друзья. Рита и я сейчас здесь, в Австралии. Мы почувствовали себя немного уставшими, простудившимися, и еще появилась боль в теле. У Риты время от времени был озноб. Чтобы все сделать правильно, как и нужно сейчас, нас проверили на коронавирус, и тесты оказались положительным. Берегите себя", - написал Хэнкс.

Ранее "Страна" сообщала, что у футболиста Ювентуса Ругани так же обнаружили коронавирус.

Так же мы в материале "ВОЗ объявила пандемию коронавируса" выяснили, что это означает.