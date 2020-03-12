У защитника итальянского футбольного клуба "Ювентус" Даниэле Ругани коронавирус. Спортсмен прошел тест, который оказался положительным.

Об этом сообщается на официальном сайте итальянского клуба.

"Ювентус" проводит все нормативные меры по изоляции защитника от общества, для того чтобы избежать дальнейшего распространения вируса. Итальянский клуб собирает список лиц, с которыми в последнее время лично контактировал и тренировался Даниэле Ругани.

В текущем сезоне 25-летний центрбэк провел 7 матчей, и результативными действиями не отличался.

Ранее "Страна" писала, что из-за эпидемии коронавируса испанский клуб "Хетафе" отказывается лететь в Италию на матч 1/8 финала Лиги Европы против миланского "Интера".

Также мы рассказывали, что матч Лиги Европы Вольфсбург - Шахтер в Германии пройдет без зрителей. Болельщикам украинского клуба вернут деньги.