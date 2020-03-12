ГБР провело на Институтской в Киеве следственные эксперименты по делу об убийствах на Майдане
Государственное бюро расследований (ГБР) в рамках расследования убийств на Майдане Независимости во времена массовых протестов в 2013-2014 году провело следственный эксперимент. Следственные действия провели на Институтской.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГБР.
"Цель эксперимента - установление наиболее вероятного сектора, из которого были произведены выстрелы в потерпевшего участника Майдана работниками правоохранительных органов с имеющегося у них нарезного табельного огнестрельного оружия", - сообщает ГБР.
Для подтверждения данных, полученных во время следственного эксперимента, будут назначены комплексные баллистическая и судебно-медицинская экспертизы.
В ближайшие дни будут проведены дополнительные следственные эксперименты с участием потерпевших и свидетелей на Майдане Незалежности, улицах Институтской и Крещатик.
Ранее "Страна" писала, что правоохранители задержали подозреваемого в деле о похищении активистов Майдана Юрия Вербицкого и Игоря Луценко.
Также мы рассказывали, что фигурантам дела о похищении активистов Майдана Луценко и Вербицкого объявили подозрение.