Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел телефонный разговор с МВФ во главе с Роном ван Роденом, который возглавляет миссию фонда в Украине. Стране осталось выполнить два условия Международного валютного фонда. Тогда можно будет продолжить сотрудничество.

Об этом сам премьер сообщил на пресс-брифинге, передают "Украинские новости".

"На данный момент мы имеем достаточно позитивный диалог с МВФ. Мы договорились о системном продолжении сотрудничества без изменения любых условий. Мы движемся в том же контексте, в котором двигались ранее. Из 8 параметров, которые Украина должна выполнить перед МВФ, остается еще два. Мы надеемся выполнить их в течение 2-3 недель", - отметил Шмыгаль.

Премьер не уточнил, о каких условиях шла речь, но при этом подчеркнул, что в сотрудничестве между Украиной и МВФ уже есть значительный прогресс.

Ранее "Страна" писала о том, что Зеленский пообещал выполнить обязательства перед МВФ, принять закон о продаже земли и продолжить медреформу Супрун.

Также мы сообщали, что Шмыгаль с министром финансов Уманским полетят в США на переговоры с МВФ.