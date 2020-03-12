Украина на карантине: прекратится ли эпидемия за три недели?

Вчера коронавирус вновь занял первое место и в мировых, и в украинских новостях. В мировом масштабе Всемирная организация здравоохранения все-таки объявила пандемию, как ранее и анонсировала. На практике это объявление значит не так уж и много, поскольку каждая страна будет трактовать необходимость различных мер по-своему, но декларативно оно означает, что коронавирус становится мировой проблемой номер один.

И вчера его своей проблемой номер один объявила Украина. С утра столичная мэрия, а вслед за ней и Кабмин приняли решение о введении трехнедельного карантина наподобие тех, которые уже введены в соседних странах: закрываются школы, детсады и вузы, запрещаются все массовые развлекательные мероприятия, включая сеансы в кинотеатрах, прекращается транспортное сообщение со странами вроде Италии и закрытие большей части пунктов въезда-выезда из страны. При этом никто не закрывает киевского метро - место самого массового скопления людей в столице.

Также запрещается проведение любых массовых акций и собраний численностью более 200 человек. Исключение сделано лишь для органов власти. То есть Рада собраться в составе 400 с лишним человек может. И принять на следующей неделе закон о продаже земли тоже сможет. А вот противники этого решения акции протеста организовать право не имеют - карантин-с.

Уже пошли версии, что для того, мол, карантин и вводится - чтобы принять непопулярные законы, но избежать массовых протестов.

Впрочем, это пока что конспирология. Но что точно можно констатировать, что объявление карантина в стране при всего одном (!) официально подтвержденном инфицированным коронавирусом не может не подогреть тревожных (если не сказать панических) настроений населения сразу во многих сферах жизни.

Во-первых, в медицинской, так как мало кто верит, что у нас на самом деле всего один инфицированный. Распространена точка зрения, что их намного больше. Просто из-за крайнего дефицита тестов никто не ставит диагнозы.

Во-вторых, в экономической. Известие о введении карантина наложилось на потрясения на мировом рынке и на валютном рынке Украины. И вызвало вполне прогнозированный эффект - люди побежали менять валюту, взвинтив и спрос на нее и курс (подробнее об этом ниже).

И это не говоря о более широком негативном влиянии карантина. Это колоссальный удар по сфере услуг и развлечений, которые занимают весомую долю в экономике украинских мегаполисов. Это ажиотажное увеличение спроса (а значит и цен) на многие виды продуктов и других товаров.

В таких условиях Украине вряд ли стоит надеяться на предпринимаемые правительством меры. Лишь, как сказал премьер Шмыгаль, на самоорганизацию населения и на то, что в мире эпидемия коронавируса быстро пойдет на спад, а в какой-то стране придумают против него эффективное лекарство.

Емец продолжит реформу Супрун?



Заседание Кабмина. Фото: Facebook/ moz.ukr

Правда, при всех проблемах Италии у нее есть одно неоспоримое преимущество перед Украиной – наличие развитой системы здравоохранения. Наша страна же идет к тому, что системы здравоохранения в ней не будет. По крайней мере, вчера вновь возобновились страхи относительно того, что второй этап "реформы Супрун" все-таки начнется с 1 апреля и добьет отечественную медицину.

О том, что Украина не готова к старту второго этапа, в своей последней парламентской речи заявил президент. Исходя из этого, делался логичный вывод, что практикующий врач Илья Емец, назначенный на руководство Минздравом, поставлен как раз для того, чтобы остановить медреформу, пока она все не угробила – что на фоне эпидемии коронавируса будет полной катастрофой.

Однако вчера появился первый комментарий Емца на эту тему – и комментарий разочаровывающий. Поскольку сводился он к одному тезису: реформа продолжается, и прямо сейчас Минздрав усиленно работает над стартом ее второго этапа.

Правда, комментарий был дан не вживую, а появился в виде цитаты на фейсбучной странице министерства. Поэтому есть надежда, что Емец в реальности всю эту ахинею не говорил, а сочинили ее последователи Супрун, которые все еще в большом количестве скрываются в разных углах министерства.

Но гадать долго не придется. До 1 апреля осталось всего три недели, которые страна проведет на всеобщем карантине, а потом будет ясно, включился ли у власти здравый смысл или людей вроде Емца позвали только для того, чтобы подать прежние планы в новой упаковке.

Курс-27: конечная ли остановка?



Курс доллара превысил 27 гривен сегодня. Фото "Страны"

Вчера межбанковский валютный рынок снова весь день наблюдал за снижением курса гривны к доллару. С утра Нацбанк сделал вторую попытку стабилизировать нацвалюту, продав новую порцию в 200 миллионов долларов. А затем еще 150 миллионов. Но особо это не помогло: от утренних 25,53 межбанк к закрытию пришел на отметку 25,8.

По сравнению с концом позавчерашних торгов это те же плюс 40 копеек за день. А за два дня доллар подорожал на 80 копеек. Кроме того, вчера курс сильнее всего гнала вверх скупка населением валюты. В итоге наличный курс подорожал гораздо сильнее, чем на межбанке и к концу дня достиг 27 гривен и более на продаже.

При этом уже возник дефицит долларов - купить их можно было далеко не везде. И Нацбанку нужно принимать более серьезные меры, чем ежедневные утренние интервенции. К примеру, возвращать ограничения на вывод валюты из страны и обязательную продажу экспортерами части валютной выручки на межбанке. Это, безусловно, непопулярные для бизнеса меры, но лучше ввести их сейчас, пока курс еще ниже 27. Потому что потом, когда паника усилится, меры придется применять еще более жесткие.

КС: судебной реформы не будет



КС признал неконституционной судебную реформу Зеленского. Фото: Pixabay

Конституционный суд завернул еще одну реформу, принятую "слугами народа" в период турборежима, – судебную. Судьи КС в очередной раз проявили независимость, показав, что при новой власти не будут такими послушными, как при предыдущей. Однако, хотя психологически отмена судебной реформы – удар по престижу президента Зеленского, на практике она скорее играет в его пользу.

Дело в том, что сама реформа принималась в тот момент, когда основные рычаги влияния в команде Зе находились в руках "соросят". Касательно судебной реформы, прежде всего, – в руках тогдашнего генпрокурора Руслана Рябошапки, который тогда у Зе считался главным гуру по всем юридическим вопросам. Поэтому все, к чему свелась реформа имени Рябошапки, – это передача контроля над ней в руки Запада через международных экспертов.

Теперь же, контроль возвращается в руки украинской власти. Безусловно, сотня судей Верховного суда, назначенные при прошлой власти, – это не люди Зеленского. Однако чаще всего они ориентируются не на того, кто их назначил, а на действующую власть. Если же среди них и окажется пара-тройка судей, преданных экс-президенту, их не так уж трудно будет сменить.

Кабмин меняет BRDO на Галичину



Елена Шуляк подала в отставку. Фото: Facebook/ el.shuliak

У грантовской группы во власти вчера была и еще одна потеря: с должности представителя Кабмина в парламенте ушла соратница Алексея Гончарука по BRDO Елена Шуляк. Правда, стоит отметить, что ушла сама, сделав объявление об этом в "Фейсбуке". Но, с другой стороны, ее уход оказался вполне логичным с точки зрения внутренних процессов во власти – настолько же, насколько логичным было ее назначение Гончаруком осенью прошлого года.

Но, похоже, что вместо BRDO в Кабмине и вокруг него появляется новое землячество – галицкое, формируемое родившимся во Львове премьером. К нему можно смело отнести министра Кабмина Олега Немчинова – еще одного уроженца Львова, который уже получил скандальную известность тем, что "порохоботил" во время президентских выборов.

Сюда же, судя по всему, можно отнести и нового представителя Кабмина в Раде – нардепа из "Слуги народа" Василия Мокана, родившийся в Косове Ивано-Франковской области.

Правда, все трое не замечены в порочащих связях со "Свободой", однако тот же Мокан в Раде специализируется по молодежи и спорту и продвигает там "Пласт". А самое главное, едва ли не впервые в правительстве и вокруг него появляется "клан", который на самом деле (а не только на камеру) говорит на украинском. И, естественно, будет отстаивать сохранение его позиций по закону о госязыке.

"Голос" теперь не у Вакарчука



Новая глава партии "Голос" Кира Рудык. Фото: Facebook

Святослав Вакарчук начал свой второй уход из политики. Вчера стало известно о том, что лидер "Голоса" перестал быть его лидером: он официально ушел с поста председателя партии, отдав его третьему номеру списка Кире Рудык. Что касается фракции, то ее руководителем с самого начала был бывший журналист "Зеркала недели" Сергей Рахманин, так что больше ничего не связывает Вакарчука с его партией кроме мандата нардепа от этой фракции.

Но, не исключено, что вскоре Святослав повторит свой поступок середины нулевых – и мандат сдаст.

Объективно говоря, второй поход Вакарчука в политику лишь подтвердил: ему там делать нечего. Еще летом, перед парламентскими выборами, выяснилось, что, когда лидер "Океана Эльзы" по телевизору говорит, а не поет, это оказывается худшей рекламой для "Голоса". Поэтому голос певца замолчал за пару недель до выборов и с тех пор так и не зазвучал уже в стенах парламента.

Между тем, о партии во многом судят по лидеру. И бездействие Вакарчука привело к тому, что его партия растеряла даже те 5%, которые набрала летом, опустившись в разряд партий статистической погрешности.

Поэтому лидеру с такими результатами действительно лучше уйти.