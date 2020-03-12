Частный театр-студия импровизации "Чёрный Квадрат" в Киеве приняла решение не закрываться на карантин в связи с коронавирусом. Актеры и руководители опасаются, что за месяц без работы театр может "сдохнуть".

Об этом говорится на странице частного театра на Facebook.



"Паника в ожидании болезни при отсутствии эпидемии для негосударственного театра - это смертельно. В отличие от бюджетных театров, прекрасно отдыхать месяц за счет налогоплательщиков, Ваш "Черный Квадрат" может сдохнуть", - говорится в сообщении.

В театре рассказали, что спектакли в марте они не отменяют по просьбам зрителей, но перед началом представления театр будет осуществлять поверхностный осмотр посетителей на наличие повышенного потоотделения, кашля, насморка.

"В случае выявления заболевания - предложим посетителю с подозрением на коронавирус, вызвать медицинскую помощь, и не допустим его в зрительный зал", - объяснили в студии.

Театр говорит, что придерживается санитарных норм в виде регулярного проветривания, уборки, он установили антисептик для рук, которым смогут воспользоваться зрители.

Всем, кто захочет отказаться от просмотра из-за карантина, театр обещает вернуть деньги.

Художественный руководитель Анатолий Неёлов считает карантинные меры в столице при отсутствии болезни в городе лишними и опасается, что это сильно ударит по экономике в целом.

Скриншот: Facebook/Театр-студия импровизации "Чёрный Квадрат"

Ранее "Страна" писала, что кинотеатры Киева отменяют все сеансы кино из-за карантина по коронавирусу.

Также мы рассказывали, что в Киеве из-за карантина мужьям запретят присутствовать на родах и посещать рожениц.