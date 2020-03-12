Национальный банк Украины (НБУ) на межбанковском валютном рынке в среду, 11 марта, продал около $350 млн. Причина - высокий спрос на валюту.

Об этом говорится на странице регулятора в Facebook.

"Как и раньше, мы считаем, что ухудшение настроений на финансовых рынках обусловлено скорее психологическим фактором, прежде всего из-за распространения по миру коронавируса, хотя с точки зрения экономических показателей его влияние на Украину является нейтральным. В частности, некоторое падение цен на наш экспорт компенсируется удешевлением импорта, прежде всего энергоносителей", – отметил Нацбанк.

В НБУ заявили, что у них достаточный запас прочности для сглаживания чрезмерных колебаний курса. Международные резервы Украины по состоянию на 11 марта превышают $26 млрд.

С учетом двух последних дней в целом с начала года регулятор купил в резервы $1,23 млрд, а продал – $1,22 млрд, в частности на прошлой неделе объем покупки валюты составил $150 млн, продажи – $307,2 млн.

Скриншот: Facebook/Національний банк України

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