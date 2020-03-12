Премьер-министр Италии объявляет о новых ограничениях из-за коронавируса в стране, число жертв которого за последние сутки увеличилось на почти 200 человек. Всего в Италии погибли уже 827 человек.

Среди новых ограничений:

- прекращается торговля, за исключением продуктовых магазинов и аптек;

- закрываются бары, пабы и рестораны, парикмахерские и салоны красоты;

- транспортная, финансовая и производственные системы Италии продолжат работу.

Напомним, что в Италии в настоящее время находится в реанимации 1028 человек.

Ранее Киев из-за коронавируса призвал заробитчан не приезжать из Италии в Украину

Как сообщалось ранее, в Болгарии и Албании сообщили о первых смертях от коронавируса.

ВОЗ с 11 марта объявила коронавирус пандемией.