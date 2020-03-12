Из-за коронавируса власти Италии предписали прекратить торговлю и закрыть рестораны
Премьер-министр Италии объявляет о новых ограничениях из-за коронавируса в стране, число жертв которого за последние сутки увеличилось на почти 200 человек. Всего в Италии погибли уже 827 человек.
Среди новых ограничений:
- прекращается торговля, за исключением продуктовых магазинов и аптек;
- закрываются бары, пабы и рестораны, парикмахерские и салоны красоты;
- транспортная, финансовая и производственные системы Италии продолжат работу.
Напомним, что в Италии в настоящее время находится в реанимации 1028 человек.
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Как сообщалось ранее, в Болгарии и Албании сообщили о первых смертях от коронавируса.
ВОЗ с 11 марта объявила коронавирус пандемией.
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