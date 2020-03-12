В Офисе президента Украины рассказали, что в Минске состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации в Донбассе. Стороны говорили об обмене пленными, разведении войск и открытия КПВВ.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

В сообщении говорится, что стороны согласились предоставить в ТКГ перечень лиц для обмена и освободить указанных лиц в кратчайшие сроки, а также предоставить в ТКГ окончательно согласованные списки лиц, подлежащих процедуре взаимного освобождения, включая итоги верификации, проведенной Международным комитетом Красного Креста.

Также стороны обсудили вопрос разведения сил и средств, вопрос одновременного открытия КПВВ в населенном пункте Золотое и населенном пункте Счастье, введение Консультативного совета.

"Подписать Решение Трехсторонней контактной группы по внедрению Консультативного совета в составе политической подгруппы ТКГ после консультаций с представителями ОБСЕ, Французской Республики и Федеративной Республики Германия по выполнению договоренностей, достигнутых во время саммита в нормандской формате", - говорится в сообщении.

Скриншот: Telegram/Офіс Президента

Напомним, в среду, 11 марта, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак прибыли в Минск, где примут участие в работе контактной группы по Донбассу.

После этой встречи Козак заявил, что договорился с Ермаком по пленным и о механизме для поиска политических решений по Донбассу. А в "ДНР" заявили, что договорились с Киевом создать орган для прямого диалога.