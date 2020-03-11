Кинотеатры Киева отменяют все сеансы кино из-за карантина по коронавирусу
Некоторые из столичных кинотеатров, которые еще днем продавали билеты на завтра, все же решили отказаться от идеи проведения сеансов во время общенационального карантина.
Кинотеатр "Планета Кино" сообщил на странице в соцсети, что с завтрашнего дня в Киеве отменяются все сеансы в кино.
"Если у тебя есть билеты, купленные онлайн, их можно самостоятельно вернуть в приложении или личном кабинете на сайте. Деньги вернутся на карту в течении трех дней. Если ты не знаешь, как это сделать, мы позвоним тебе завтра и сделаем возврат средств", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что министерство образования ввело карантин во всех учебных заведениях по всей территории Украины до 3 апреля.
Напомним, ВОЗ объявила пандемию коронавируса.
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