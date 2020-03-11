Некоторые из столичных кинотеатров, которые еще днем продавали билеты на завтра, все же решили отказаться от идеи проведения сеансов во время общенационального карантина.

Кинотеатр "Планета Кино" сообщил на странице в соцсети, что с завтрашнего дня в Киеве отменяются все сеансы в кино.

"Если у тебя есть билеты, купленные онлайн, их можно самостоятельно вернуть в приложении или личном кабинете на сайте. Деньги вернутся на карту в течении трех дней. Если ты не знаешь, как это сделать, мы позвоним тебе завтра и сделаем возврат средств", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что министерство образования ввело карантин во всех учебных заведениях по всей территории Украины до 3 апреля.

Напомним, ВОЗ объявила пандемию коронавируса.