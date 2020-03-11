Из-за карантина, который вводится по всей стране на три недели, а также в связи с высоким уровнем сезонных заболеваний ОРВИ в Роддоме №2 Киева временно отменят партнерские роды. Кроме того, запретят посещение рожениц.

Об этом говорится на Facebook-странице роддома.

"Мы временно приостанавливаем партнерские роды, посещение рожениц, а также экскурсии по роддому и занятия в "Зеленой школе", - говорится в сообщении.

Скриншот: Facebook/ Київський міський пологовий будинок 2

"Страна" писала, что выполнять строгие карантинные мероприятия собираются далеко не все. Так, в нескольких кинотеатрах сообщили, что все запланированные на завтра сеансы будут, так что можно покупать билеты. В Харькове власти сообщили о закрытии театров и кинотеатров, развлекательных центров и игровых зон в шоппинг-моллах, однако детские сады и школы решили пока не закрывать.

Также мы писали, что в Одессе закрыли все школы и хотят отменить Юморину из-за коронавируса.