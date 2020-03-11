В Одессе прямо посреди пар врачи забрали двух студентов.

Видео размещено телеграм-каналом Casual and Boys. Как говорится в комментарии к видео, неизвестные люди, предположительно медики, в бактериологических масках, с пар забрали двоих студентов в Одессе. При этом, в каком именно вузе это произошло, не сообщается.

Высшие учебные заведения Одессы уже получили распоряжения властей о прекращении занятий до 3 апреля в рамках мероприятий по недопущению распространения в Украине коронавируса COVID-19, сообщает одесский портал Таймер.

В пресс-службе ОНУ им. Мечникова подтвердили информацию о запуске карантинных мероприятий. О том, какие конкретно действия будут предпринимать, примут на совещании глав структурных подразделений вуза, которое состоится 12 марта.

Однако уже известно, что запланированный на 14 марта день открытых дверей в университете не состоится. В пресс-службе просят обратить внимание, что информация об этом событии, распространённая в Facebook, таким образом, больше не актуальна.

Также уходят на карантин многие одесские техникумы и профтехучилища - например, Одесское театрально-художественное (ОТХУ). Преподавателям вуза уже сообщили о прекращении занятий с 12 марта по 30 марта.

Стоит добавить, что рассматривается также вопрос о выселении на время карантина студентов, проживающих в общежитиях. О предстоящем выселении уже говорят в Одесской национальной юридической академии и упомянутом ОТХУ.

Ранее сообщалось, что в Одессе закрыли все школы и отменяют Юморину из-за коронавируса.

Еще напомним, что Кабинет министров принял решение о введении карантина на территории Украины.