Глава так называемого "МИД ДНР" заявила, что на переговорах в Минске между Киевом и Донецком достигнута договоренность о создании органа для прямого диалога. С помощью него Донбасс и Киев будут общаться по политическим решениям.

Об этом соббщает Telegram-канал "Политика Страны" со ссылкой на РИА Новости.

Кроме того, РИА Новости сообщают со ссылкой на ОБСЕ, что контактная группа договорилась создать консультативный совет по политическому урегулированию в Донбассе.

Представитель Владимира Путина Дмитрий Козак, который также был на перговорах в Минске заявил, что контактная группа может уже 25 марта принять механизм диалога сторон конфликта в Донбассе с участием стран "нормандского формата".

Напомним, что ранее Козак говорил, что на переговорах в Минске они с Ермаком договорились "о новых механизмах взаимодействия для поиска политических решений по урегулированию конфликта".

Также мы писали, что в т.н. "ДНР" внесли изменения в Конституцию в части определения русского языка как единственного, имеющего статус государственного.