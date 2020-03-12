Сегодня, 12 марта, первый день карантина из-за коронавируса, который днем ранее ввели власти Украины. Параллельно ВОЗ объявила заболевание пандемией.

В ближайшее три недели, до 3 апреля, будут закрыты детские садики, школы, вузы. Отменят культурные и массовые мероприятия, ограничат пересечение границы через КПП, аннулируют авиарейсы - как минимум, в Италию. Мы собрали все ограничения и выяснили, как к ним готовятся на местах.

Известно об одном заболевшем Covid-19 украинце, который находится в стране. Однако неофициально, утверждают эксперты, инфицированных может быть около сотни. Такая разница в цифрах - потому что в Украине, по сравнению с другими странами, делают очень мало тестов на коронавирус: за рубежом это сотни и тысячи проверенных пациентов, а в Украине всего 43.

Есть и другие серьезные проблемы - в стране недостаточно больниц и инфекционных изоляторов, лечить вызванную коронавирусом пневмонию нечем. В супермаркетах и аптеках банально не хватает антисептиков для рук.

О том, как живет Украина в первый день карантина, как изменилась жить людей и что делает власть, следите в этом материале, он обновляется.

09:40 Глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал о борьбе с коронавиром в диппредставительствах.

В частности, сотрудники МИД смогут взять на работу детей до 14 лет.

09:29 Украинцы, которые в ближайшее время собирается путешествовать в ближнее и дальнее зарубежье, рассказали "Стране" о выгоде из-за коронавируса для них.

По словам граждан, на сайте Booking.com идет массовая отмена броней отелей. В связи с чем им удалось забронировать элитные гостиницы, которые ранее они не могли себе позволить. Отельеры снижают стоимость своих номеров, чтобы совсем не выйти в минус.

09:21 Две важные зарубежные новости:

Индия закрыла выдачу виз иностранным туристам до 15 апреля.

Китай прошел пик эпидемии коронавируса, заявили в местной комиссии здравоохранения.

09:10 Минздрав Украины закупил быстрые тесты на коронавирус для более 90 тысяч человек.

8:47 Премьер Денис Шмыгаль вчера обратился к украинцам и назвал коронавирус угрозой, которая появилась впервые за столетия.

8:33 Глава профсоюза горняков Михаил Волынец поделился рецептом "витаминной бомбы" на период карантина - "пасты Амосова".

8:27 "По-настоящему коронавирус придет к нам на Пасху 19 апреля. Через 3 недели после карантина, когда домой потянутся миллионы наших заробитчан", - считает журналист Денис Иванеско.

8:21 Главные факты о карантине в Украине - в блоге Олеси Медведевой "Ясно.Понятно"

8:19 В Сумах еще тоже не решили, отправлять ли на карантин школы и детсады.

8:13 В соседней Венгрии объявили чрезвычайное положение из-за covid-19.

8:11 Глава Львовского облсовета Александр Ганущин призвал журналистов не ходить на сессии из-за коронавируса.

8:06 На Закарпатье все пункты пропуска через границу пока работают в штатном режиме, сообщили в Чопском погранотряде.

8:03 Греко-католическая церковь позволила своим верующим не посещать богослужения. Особенно это касается пожилых людей и родителей с маленькими детьми. Также разрешили не целовать иконы.

7:57 Региональные различия при карантине довольно существенные. В Одессе, к примеру, работают и кинотеатры, и торгово-развлекательные центры. В общем пока самый жесткий карантин ввели на территории Киева.

7:55 В Одессе решили, что изолировать больных коронавирусом будут в санаторий "Куяльник".

7:53 Польский авиаперевозчик Lot отменил рейсы в Запорожье из-за коронавируса.

7:51 В США тоже неспокойно: Трамп запретил на месяц авиасообщение с Евросоюзом.

7:46 А вот в Харькове открыты и школы, и детсады. Таково решение городских властей, которые считают, что эпидемиологическая ситуация под контролем. Более того - в городе продолжается чемпионат Украины по плаванию.

7:44 В магазинах Днепра разметают продукты длительного хранения. Например, соль, сообщает "Днепр вечерний".

7:39 Гривна тем временем продолжает падать. Национальный банк сегодня утром понизил официальный курс на 31 копейку - до 25,6240 UAH/USD.

7:30 Мы уже рассказывали, что вчера Минздрав закупил в Германии быстрые тесты на коронавирус. Их уже направили в Житомир, Тернополь, Днепр, Винницу, Ровно, Львов, Запорожье.

А вот закупленные киевской мэрией тесты направили в Александровскую больницу Киева. Там теперь 200 тест-систем.

7:23 Турция отменяет начало туристического сезона, который стартует в конце марта. Его переносят на 15 апреля.

7:18 Во Львове из-за коронавируса перенесли на сентябрь детский книжный фестиваль "Книгомания".

7:15 С сегодняшнего дня все сеансы в кинотеатрах Киева отменяются.