С 12 марта 2020 года в Украине вводится трехнедельный карантин для всех учебных заведений. Соответствующее решение правительство приняло в среду, 11 марта, сообщила пресс служба Министерства образования Украины.

"Карантин продлится три недели - с 12 марта по 3 апреля 2020 года. Сроки карантина могут измениться в зависимости от эпидемиологической ситуации в Украине. Во время карантина ученикам и студентам запрещается посещать учебные заведения", - говорится в сообщении.

Как отмечается, карантин вводится во всех учебных заведениях независимо от формы собственности и сферы управления.

В пресс-службе министерства подчеркнули, что данное решение правительства является основанием для руководителей учебных заведений издать приказ о введении карантина в учреждении.

Как выяснила "Страна", выполнять строгие карантинные мероприятия собираются далеко не все. Так, в нескольких кинотеатрах сообщили, что все запланированные на завтра сеансы будут, так что можно покупать билеты. То же самое с концертами — их пока не спешат отменять.

Вместе с тем, в Харькове власти сообщили о закрытии театров и кинотеатров, развлекательных центров и игровых зон в шоппинг-моллах, однако детские сады и школы решили пока не закрывать.

Напомним, что в Одессе закрыли все школы и хотят отменить Юморину из-за коронавируса.