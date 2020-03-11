Украинец Дмитрий Голяненко, который вместе с другими членами экипажа корабля Alpine Penelope был похищен пиратами в феврале вблизи Нигерии, вернулся на родину.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Наш Дмитрий Голяненко уже в Украине с семьей. Поздравляю с возвращением!", - написал Кулеба в микроблоге Твиттер.

Напомним, в Африке на корабли часто нападают пираты, желающие подживиться. Так, в конце декабря прошлого года на греческий танкер Happy Lady, который был на якоре у берегов Камеруна (государство в западной части Центральной Африки), пираты совершили нападение, похитив восемь членов экипажа. Всего на борту находилось 28 человек.

Также мы рассказывали, как у побережья Нигерии пираты похитили 19 членов экипажа нефтяного танкера Nave Constellation.