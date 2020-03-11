В пятницу, 13 марта, Государственное бюро расследований вызвало Петра Порошенко на очередной допрос. Ему могут вручить подозрение.

Об этом сообщает Telegram-канал PavlovskyNews со ссылкой на свои источники

"По данным наших источников, следователь намерен вручить Порошенко подозрение по одному из уголовных дел и будет требовать арестовать экс-президента", - говорится в сообщении.

Скриншот: Telegram/PavlovskyNews

Источники "Страны" близкие к ГБР не подтвердили, но и не опровергли данную информацию. Однако указали, что по действующему законодательству подозрение нардепам должен подписывать генпрокурор. "Если и.о. генпрокурора Чумак возьмет на себя смелость подписать подозрение Порошенко, то это возможно", - говорит источник "Страны".

Ранее "Страна" писала, что следователи ГБР были готовы предъявить Порошенко подозрение, но тогдашний генпрокурор Руслан Рябошапка это заблокировал.

Также мы писали, что суд не обязывал закрывать уголовное дело в отношении Порошенко.