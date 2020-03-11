Иран согласился вернуть Украине бортовые самописцы самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), сбитого в районе Тегерана 8 января.

"Представитель Ирана Фархад Парвареш на сессии Совета ИКАО (Международная организация гражданской авиации – Ред.) в Монреале: Иран соглашается направить "черные ящики" в Украину с последующей передачей Франции в случае, если понадобится дополнительная экспертиза", - написал на своей странице в Twitter посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.

Фото: twitter.com/ashevch

Напомним, иранские власти 11 января признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными.

Иран позже заявил, что не будет заниматься бортовыми самописцами сбитого 8 января украинского самолета без присутствия всех заинтересованных в расследовании сторон.

При этом он признал, что Иран не может извлечь самостоятельно информацию из "черных ящиков". По словам Зарифа, Ирану необходимо программное обеспечение, опыт и дополнительные знания, чтобы иметь возможность расшифровать информацию бортовых самописцев.