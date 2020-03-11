Заместитель главы Администрации президента Российской Федерации Дмитрий Козак заявил, что на переговорах по Донбассу в Минске он и глава Офиса президента Украины Андрей Ермак договорились "о новых механизмах взаимодействия для поиска политических решений по урегулированию конфликта".

Об этом сообщает Тelegram-канал "Политика страны".

Также Козак заявил, что в течение недели будет верифицирован список для обмена пленными. То есть, возможно, он состоится в марте.

Напомним, в среду, 11 марта, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак прибыли в Минск, где примут участие в работе контактной группы по Донбассу.

Ранее Ермак поговорил с послами Большой семерки и стран Евросоюза об МВФ.