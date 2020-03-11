В МАУ объявили, что до 12 апреля отменяют рейсы в Венецию, а ближайшие рейсы на Милан и Рим будут выполняться преимущественно на вывоз пассажиров, в том числе и тех, кто уже купил билеты на рейс Венеция - Киев.

Об этом говорится в публикации "Страны" "Как Украина переходит на карантин".

С 12 марта по 8 апреля отменяются также рейсы Одесса—Тель-Авив (кроме 18 и 25 марта) и Днепр-Тель-Авив. Рейс Харьков-Тель-Авив отменяется с 15 марта и до 8 апреля. Из Киева в Израиль будут летать два борта в день. На них предложат добираться пассажирам отвмененного рейса Днепр-Тель-Авив.

Также до 22 мая приостановлены рейсы Киев-Измир, а до 1 апреля рейсы Одесса-Стамбул.

С 1 марта по 7 апреля будет только один рейс в день из Киева в Лондон.

По внутренним перелетам будут сокращения на маршрутах между Киевом и Херсоном, Черновцами, Ивано-Франковском, Львовом и Запорожьем (оставят только по одному рейсу в день.

В SkyUp сообщили, что из-за коронавируса сокращают полетную программу в Италию и Израиль. По отмененным рейсам можно вернуть деньги за билеты или поменять их на другие.

Так, до 16 марта рейсы в Тель-Авив из Львова и Запорожья будут курсировать реже. В частности, из Львова отменено 6 рейсов (19, 26,30 марта, 2,6,13 апреля). Из Запорожья отменено 5 рейсов (15,22, 29 марта, 5 и 12 апреля). Из Харькова полеты в Тель-Авив, которые должны буди начаться 29 марта, пока не запускают.

В Италию откладывается старт некоторых программ. Так, из Киева в Рим, Бергамо, Болонью и Пишу можно будет вылететь только с 1 июня этого года, в Бари — с 1 мая. Из Львова в Рим и Бергамо будут летать с 1 июня.

Рейс в Неаполь компания не отменяет — они будут курсировать по прежнему графику. По отмененным рейсам обещают вернуть деньги или перебронировать на другие рейсы и даты — по выбору клиентов.

Ранее отменили полеты в Италию Wizz Air и Ryanair. Вполне возможно, что по мере изменения ситуации с коронавирусом или по требованию отечественных властей в полетные программы будут вносить и другие изменения.

Напомним, что Кабмин отменил авиасообщение Украины и Италии.

Также "Страна" рассказывала, что Lufthansa из-за коронавируса отменит 23 тысячи авиарейсов.