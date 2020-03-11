Благотворительный проект "Обед без бед", который занимается раздачей еды малоимущим и старикам, объявил срочный сбор на продуктовые наборы из-за введения карантина в Киеве с завтрашнего дня.

Об этом сообщил сооснователь благотворительного фонда "Жизнелюб" Гарик Корогодский на своей странцие в Facebook в среду, 11 марта.

"С завтрашнего дня в Киеве объявлен карантин. Люди почтенного возраста – самая уязвимая аудитория для коронавируса. Поэтому мы вынуждены ввести карантин в "Обед без бед". Это значит, что наши Ба и Де останутся без обедов, как минимум, на 2 недели. Мы открываем срочный сбор на продуктовые наборы и надеемся на вашу поддержку", - говорится в сообщении.

По словам Корогодского, на один набор необходимого запаса еды на две недели, куда входят крупы, масло и чай, необходимо 150 гривен. Отмечается, что это самые простые продукты, которые позволят не выходить из дома лишний раз и не рисковать своим здоровьем.

"Дорогие наши супервнуки! Мы впервые открываем сбор на наборы не к празднику, а из-за острой необходимости, связанной с вопросами здоровья и жизни. Надеемся на вашу поддержку и на то, что мы закроем сбор максимально быстро. Обязательно отчитаемся за каждую гривну, как всегда", - написал Корогодский.

Скриншот: Facebook/Гарик Корогодский

Как отмечается на сайте организации, на продуктовые наборы нам необходимо около 195 000 грн, все, что свыше пойдёт на медикаменты для подопечных адресной помощи. На момент написания статьи было собрано уже 200 853 грн. Конечная цель установлена на отметке 250 000 грн.

Напомним, сегодгня Кабмин официально объявил в Украине общенациональный карантин из-за коронавируса.

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