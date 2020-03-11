Сегодня, 11 марта, украинские власти объявили карантин. Отдельно ограничительные меры ввели и в Киеве, с обращением к горожанам обратился мэр Виталий Кличко.

В столице приостановлен учебный процесс в школах и вузах; рекомендовано закрыть развлекательные зоны в торговых центрах, запрещены культурно-массовые мероприятия (со всеми ограничениями можно ознакомиться здесь).

"Страна" следит за тем, что происходит в наших городах в отдельном материале, он обновляется.

Новости о карантине не могли не найти отражение в поведении киевлян. Горожане решили запастись всем необходимым и уже после обеда отправились в супермаркеты. Там же были и наши корреспонденты, которые выяснили, что покупают люди.

Что скупают киевляне после объявления карантина

В Ашане, который находится в Оушен плазе, разобрали почти всю гречку, муку, горох и соль на развес. Также, видим на фото, существенно уменьшились запасы молока в легких пакетах.

В этом Ашане мы встретили пожилую женщину, которая решила купить много туалетной бумаги - мол, так за границей делают.

В другом Ашане, на Окружной, очередей не было. Правда, некоторые стеллажи существенно поредели - с сахаром, водой, куриным мясом и тоже туалетной бумагой.

Как рассказали нам консультанты, антисептик там разобрали еще два дня назад и пока непонятно, когда привезут новую партию.

В Новусе на Академгородке лишь единичные покупатели берут помногу сахара, гороха, фасоли, макаронов. Причем все, с кем пообщался наш корреспондент, утверждают, что делают это из-за опасений повышения цен.

Особенно в этом супермаркете сегодня пользовалась популярностью гречка.

В супермаркете Метро на Трещине практически уже размели гречку, другие крупы, макароны.

В Ашане на Позняках больших очередей не было. Зато очень активно покупают гречку и макароны.

В Сильпо, которое находится в селе Стоянке Киевской области, берут основном крупы (пшеничная, рисовая, гречневая), а также макароны.

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