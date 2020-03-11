В среду, 11 марта, Святослав Вакарчук заявил, что больше не является председателем парламентской партии "Голос". Его места заняла Кира Рудык.

Об этом Вакарчук сообщил на своей странице в Facebook после съезда партии.

"Сегодня мы стоим перед очень серьезным вызовом: власть под видом новых лиц на самом деле протягивает старые. Мы же своим примером показываем обратное: мы приводим к лидерским позициям и в партии и парламенте новых профессиональных людей. Именно поэтому сегодня съезд партии "Голос" выбрал новым председателем партии лучшего управленца из нашей команды - Киру Рудык", - заявил депутат.

По его словам, Рудык является современным политиком с бесценным опытом управления крупными командами. Сам Вакарчука, как лидер, продолжит работы над развитием партии.

"Моя миссия - и дальше приводить в политику новых честных профессиональных людей с собственным видением и создавать политическую конкуренцию всем тем, кто идет к власти без видения, компетенции, собственного видения. А также бороться с теми, кто идет в политику для собственного обогащения", - отметил певец.

Видео: Facebook/Святослав Вакарчук

"Вакарчук начал путь к выходу из политики. Он сложил с себя полномочия лидера партии Голос. Вместо него этот пост заняла Кира Рудык (третий номер в списке партии), в прошлом предприниматель из IT-бизнеса", комментирует ситуацию Telegram-канал Политика Страны.

Учитывая, что Вакарчук изначально не возглавлял и фракцию партии (эту должность занял Рахманин), то, получается, что певец сейчас не имеет никакого поста в политсиле, которую он создал. Осталось сделать всего один шаг - сложить мандат.

И этот шаг был бы логичным. "Голос" проваливается по рейтингу, самого Славко поймали на уклонении от уплаты налогов и других зашкварах, а каждый концерт (на чем Вакарчук зарабатывает деньги - это скандал). В общем куча проблем и никакого удовольствия от политики.

"Тогда зачем она Вакарчуку? Проще действительно сдать мандат и не мучаться", говорится в сообщении.

Как известно, Кира Рудык с 2005 года работала тестировщиком программного обеспечения в Software MacKiev, с 2007 года - в TAIN Ukraine. Работала в таких IT-проектах, как: Head of PM in TechTeamLabs (2013-2016), MiMedia, Brooklyn, NY (2010-2013).

Рудык 8 месяцев проработала в США, вернулась в Украину, занималась организацией процессов, менеджментом и аутстаффингом (поиском команд для стартапов).

В 2016 году стала главным операционным менеджером в украинском подразделении стартапа Ring. В компании Ring Ukraine руководит исследовательским, финансовым, PR и HR департаментами, и отвечает за операционные задачи. Компания разрабатывает системы безопасности для дома. Зимой 2018 производитель умных дверных звонков Ring был куплен Amazon за $1 млрд.

На внеочередных парламентских выборах 2019 года, Кира Рудик избрана народным депутатом от партии Голос, №3 в списке. Входит в 100 самых успешных женщин Украины.

Напомним, в конце февраля партия Вакарчука презентовала стратегию "холодной деоккупации" Крыма и Донбасса.

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