Цены облигаций нефтегазовых компаний Соединенных Штатов Америки падают. Это падение - ответ на резкое падение нефтяных котировок. Такие тенденции повышают риски дефолта.

Об этом пишет The Financial Times.

Общий объем находящихся в обращении бондов американских производителей нефти и газа составляет $936 млрд, и доходность почти 12% из них (около $110 млрд) сейчас превышает доходность гособлигаций США с сопоставимыми сроками погашения более чем на 10 процентных пунктов. Бумаги с такими спредами традиционно относят к категории высокорискованных.

Среди облигаций компаний с "мусорными" рейтингами, то есть ниже "ВВВ", на долю высокорискованных приходится почти две трети. В целом объем бумаг с неинвестиционными рейтингами составляет $175 млрд.

"Несомненно, риск дефолтов очень существенный", - отмечает аналитик Citi Майкл Андерсон.

В 2020 году нефтегазовые производители США должны погасить облигации почти на $27 млрд, по данным S&P Global. Аналитики предупреждают, что негативные настроения инвесторов будут оказывать давление на способности компаний рефинансировать долги.

Финансовый директор Goldman Sachs Стивен Шерр полагает, что энергетические компании США не находятся в состоянии "непосредственного стресса", а финансовые рынки "не сломлены".

Выступая на форуме, он сказал, что банк проявляет бдительность в отношении вложений в нефтегазовую отрасль после обвала цен на нефть, а также в гостиничный бизнес - из-за распространения коронавируса.

Финансовые рынки демонстрируют волатильность в ходе последних торговых сессий, однако Шерр сказал, что, хотя ситуацию на рынках нельзя назвать "упорядоченной", рынки далеки от краха.

Напомним, что в понедельник, 9 марта, фьючерсы на нефть упали в среднем на 30%. Что стало крупнейшим снижением за последние 29 лет - со времен войны в Персидском заливе.

Ранее "Страна" писала, что S&P ухудшили прогноз мировых цен на нефть и предупредили о снижении рейтингов.