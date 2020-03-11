В Италии за среду, 11 марта, зафиксировано две тысячи 313 новых случаев заболевания новым коронавирусом Covid-19. Еще 196 человек умерли из-за вируса за сутки.

Об этом сообщает статистический сайт Worldometer.

Всего количество случаев заболевания в этой стране превысило 12,4 тыс, а общее число умерших от этой болезни достигло 827. При этом 1 тыс 45 человек уже выздоровели, в настоящее время болеют 10,6 тыс, из них 1 тыс 28 человек находятся в тяжелом и критическом состоянии.

Италия стала страной с самым большим количеством зафиксированных случаев заболевания на миллион населения – 206,1. На втором месте – Южная Корея (151,3), на третьем – Бахрейн (111,1), Иран – на четвертом (107,2), Норвегия – на пятом (105).

Ранее "Страна" писала, что Кабмин отменил авиасообщение Украины и Италии.

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