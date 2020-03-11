В Ирландии зафиксирована первая смерть в результате заражения новым типом коронавируса COVID-19. Пациент умер в среду, 11 марта. Информации о личности не приводится.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на европейские издания.

"Мы продолжаем предпринимать действия для того, чтобы остановить передачу вируса", - сказал главный врач при министерстве здравоохранения Ирландии Тони Холомэн.

В Ирландии насчитывается 34 случая заражения коронавирусом.

Ранее "Страна" писала, что всего в Украине было 43 сообщения о подозрении на коронавирус. Они касались людей, которые были в странах, где Covid-19 зафиксирован, и у которых была температура. Таких пациентов проверили, равно как и тех людей, которые находились с ними в контакте.

Также мы рассказывали, что в Молдове собираются штрафовать за распространение паники из-за коронавируса.