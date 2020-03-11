За счет Министерства здравоохранения были закуплено быстрые тесты на коронавирус COVID-19. Всего было приобретено 19 600 упаковок, что позволит протестировать более 90 тысяч человек.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава на своей странцие в Facebook.

"Мы закупаем быстрые тесты на грипп А+В (для исключения гриппа и перехода на исследование коронавирус), набор реагентов для выявления коронавирус и быстрые тест-системы на COVID-19, которые позволят проводить исследования непосредственно у постели больного", - говорится в сообщении.

Скриншот: Facebook/Міністерство охорони здоров'я України

Напомним, сегодня Кабмин официально объявил в Украине общенациональный карантин из-за коронавируса. Ограничения продлятся три недели.

Ранее сообщалось, что экспресс-тесты на коронавирус прибудут в Украину 15-16 марта. В аптеке их можно будет купить за 300 грн.