Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что Украина вводит ограничительные меры заблаговременно. Правительство не хочет повторять ошибок других стран, где уже распространился вирус.

Об этом премьер-министр сказал на брифинге после заседания Кабмина в среду, 11 марта, передает Интерфакс-Украина.

"Мы видим, как стремительно развивается ситуация в мире, в Италии, Германии, в развитых экономиках, в странах Азии. Не хотим ждать, когда у нас начнется параболический рост. Мы хотим максимально защитить украинцев и как можно легче пройти этот период. Да, мы действует немного скорее, чем действовали другие страны. Надеюсь, что население это оценит правильно, потому что мы хотим минимизировать последствия в отличие от других стран, которые начинали действовать поздно", - сказал он на брифинге.

Шмыгаль указал, что правительство хочет сделать все возможное, чтобы коронавирус как можно позже проник на территорию Украины, как можно мягче пройти этот период и защитить от вируса максимальное количество граждан.

Премьер также призвал население страны к ответственности и самоорганизации со своей стороны, использовать средства личной гигиены.

"Если мы запрещаем сегодня официальные или организованные массовые мероприятия, и говорим сегодня, что спортивные соревнования будут проходить, но просим проводить их без зрителей, максимально перенести на лето и на осень массовые мероприятия, митинги, фестивали, то правительство не может влиять на стихийные вещи: стихийные рынки, час-пик в метро", - сказал он.

Шмыгаль подчеркнул, что Украина готова встретить коронавирус.

Напомним, что с четверга, 12 марта, в Украине объявлен общенациональный карантин из-за угрозы распространения коронавируса. Распоряжение о карантине принял Кабинет министров на закрытом заседании. Продлится карантин до 3 апреля. Закрываются учебные заведения, ограничиваются массовые мероприятия.

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