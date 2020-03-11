В среду, 11 марта, на межбанковском валютном рынке курс гривни снизился до 25,7250 грн/$1 с 25,3925 грн/$1 в предыдущий рабочий день. Котировки гривни к окончанию торгов составили 25,71-25,74 грн/$1.

Дилеры отметили, что Нацбанк вышел на межбанк с поддержкой гривни и продал более $100 млн. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на дилеров коммерческих банков.

На "сером" рынке курс гривни ниже – 26,49-26,92 грн/$1, а банки при онлайн обмене, по-прежнему, сохраняют очень большие спрэды. Например, у monobank 25,71-26,37 грн/$1 (покупка и продажа), у ПриватБанка – 25,71-26,37 грн/$1, у Ощадбанка – 25,30-26,05 грн/$1, у Райффайзен банка Аваль – 25,3-26,2 грн/$1.

Нацбанк Украины установил на 12 марта официальный курс национальной валюты на уровне 25,624 грн/$1.

По данным НБУ, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 11 марта упал до 25,58 грн/$1 с 25,29 грн/$1 днем ранее.

Также Нацбанк установил официальные курсы гривни к основным иностранным валютам на 12 марта 2020 года.

AUD 1 австралийский доллар - 16.7248

BYN 1 белорусский рубль -т 11.0716

EUR 1 ЕВРО - 29.0499

JPY 10 японских йен - 2.4473

PLN 1 польский злотый - 6.7304

CAD 1 канадский доллар - 18.6567

ILS 1 новый израильский шекель - 7.2103

RUB 10 российских рублей - 3.575

HUF 100 венгерских форинтов - 8.6591

GBP 1 фунт стерлингов - 33.1472

CZK 1 чешская крона - 1.1271

CHF 1 швейцарский франк - 27.4244

CNY 1 китайский юань женьминьби - 3.6859

Данные НБУ: Объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 6 марта составил 614.0 млн в долларовом эквиваленте в том числе $549.6 млн.

Ранее "Страна" писала о том, что бизнес покупает доллар наперед и поднимает курс, НБУ снова спустил 200 млн из резервов.

Также мы сообщали, что "Слуга народа" обвинил НБУ в сливе долларовых резервов ради выхода финансовых спекулянтов из украинских ОВГЗ.