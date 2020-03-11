На территории Болгарии и Албании зарегистрированы первые случаи смерти пациентов от коронавируса Covid-19.

Об этом в среду, 11 марта, сообщает сайт BalkanInsight.

Как сообщается, в столице Болгарии Софии скончалась 66-летняя женщина, у нее были проблемы с сердцем. Ее 74-летний муж также заражен коронавирусом, его состояние оценивается как стабильное. Всего в Болгарии семь человек заболели коронавирусом, о первых случаях стало известно 8 марта.

Тем временем в Албании из-за осложнений, вызванных коронавирусом, умерла 73-летняя женщина. Она проживала в городе Дуррес на побережье Адриатического моря. Всего в Албании известно об 11 случаях заражения.

Албания расположена на противоположном побережье Адриатического моря от Италии - страны, занимающей второе место после Китая по числу заболевших коронавирусом.

Напомним, в России зафиксировали 8 новых случаев заражения коронавирусом.

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