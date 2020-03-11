В КГГА объяснили, что введенные мероприятия пока не полноценный карантин, а ограничительные действия. Это связано с риском распространения коронавируса. Если в Киеве обнаружат коронавирус, будут введены дополнительные ограничения - на въезд и выезд в том числе.

Об этом сказал первый заместитель главы Киевской городской госадминистрации Николай Поворозник на брифинге в КГГА 11 марта.

"Решение комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций не ограничивает работу учреждений власти, все работают в штатном режиме. Единственное, что должен быть внедрен скрининг в органах государственной власти. Имеется в виду, что с завтрашнего дня здесь на входе появится пост с врачом, санэпидемиологом, которые будут по внешним признакам (контролировать - Ред.). Люди с явными признакам не будут допускаться", - сказал Поворозник.

Он подчеркнул, что у властей есть план действий на любой из вариантов развития событий.

"Я подчеркиваю, что это не карантин, а ограничительные профилактические мероприятия. В случае распространения, не дай Бог, коронавируса в Киеве – будут приниматься карантинные мероприятия, которые под собой подразумевают ограничение передвижения граждан, въезда в город, выезда из города".

Поворозник объяснил ограничение собраний в столице 60 людьми тем, что это – количество людей, которому можно сделать достаточно качественный температурный скрининг.

Прекращение учебы и закрытие садиков коснется порядка 750 тысяч человек – дошкольников, школьников и студентов. В КГГА попросили родителей организовать пребывание детей дома. Там подчеркнули, что "лучше предупредить возможное заболевание, чем потом догонять и бороться с заболеванием".

Напомним, что в четверг, 12 марта, вся Украина уходит на большой карантин. Закроются школы, частично - границы с внешним миром, введется запрет на массовые мероприятия.

Также мы рассказывали, что из-за коронавируса заробитчан призывают не приезжать из Италии в Украину.