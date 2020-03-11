Власти Одессы закрыли на карантин все школы города и собираются переформатировать фестиваль юмора и сатиры Юморина, который каждый год проходит 1 апреля. Такие меры были приняты из-за угрозы распространения коронавируса Covid-19.

Об этом в среду, 11 марта, сообщает пресс-служба горсовета.

Сообщается, что учителя будут постоянно публиковать видеоуроки по основным предметам для всех параллелей со 2 по 11 классы.

Детские сады также переходят на особый режим работы: родителям рекомендовано по возможности ограничить посещение детьми детских дошкольных учреждений.

"Также Комиссией рекомендовано отменить проведение всех массовых мероприятий, число участников которых превышает 200 человек. В связи с этим рассматривается вопрос о проведении Юморины в другом формате", - говорится в сообщении.

Как отметили в горсовете, ограничения предварительно вводятся на три недели с возможным уточнением сроков, исходя из анализа уровня заболеваемости в Одессе.

Напомним, в Киеве городские власти с 12 марта вводят в столице карантин, заявил мэр города Виталий Кличко. В связи с этим в столичных храмах отменили массовые богослужения, а во всех ТРЦ Киева появятся бригады по выявлению коронавируса.

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