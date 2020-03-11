Начальника оперативно-розыскного отдела Азово-Черноморского регионального управления Госпогранслужбы подозревают в содействии незаконному вылову рыбы. По данным СБУ, чиновник наладил механизм систематического получения неправомерной выгоды от местных рыбаков и частных предпринимателей, которые занимаются нелегальным рыбным промыслом в акватории Азовского моря. Об этом сообщается на сайте СБУ.

Уточняется, что, получая ежемесячные взятки, начальник отдела "не замечал" масштабного браконьерства.

Фото: ssu.gov.ua

"В зависимости от сезона, в том числе и в период нерестового запрета, и величины улова размеры откатов варьировались от пяти до десяти тысяч гривен с каждого судна. За отдельную плату чиновник заранее предупреждал злоумышленников о проведении правоохранительными и контролирующими органами рейдов", - говорится в сообщении.

Чиновник был задержан правоохранителями в центре Бердянска при получении 10 тысяч гривен очередной взятки. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.

Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения. Проверяется причастность других должностных лиц службы к коррупционным правонарушениям.

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