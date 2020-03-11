В общежитии одного из ВУЗов Тернополя в женской душевой обнаружили скрытую видеокамеру. Полиция выясняет, кто установил камеру и куда попадали видео.

Об этом сообщил местный телеканал Т1 Новости.



Сообщается, что камера была в первом общежитии Тернопольского национального технического университета. Полиция изъяла камеру для установления, действительно ли осуществлялась и транслировалась запись из душевой.



"Была вызвана оперативная группа полиции, которая прибыла на место, чтобы провести соответствующие действия", - прокомментировал ситуацию руководитель ведомственной охраны университета.



Сообщается, что сейчас полиция выясняет, кто установил камеру. Производится экспертиза устройства.

Видео: YouTube/Т1 Новини

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