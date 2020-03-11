С четверга, 12 марта, Харьков присоединится к объявленному Кабмином общенациональному карантину из-за коронавируса. На три ближайшие недели будут закрыты театры, кинотеатры, цирк, развлекательные центры и игровые зоны в шоппинг-моллах. Отменяются массовые и спортивные мериприятия. Но при этом занятия в харьковских школах власти решили не отменять. Об этом на своей странице в соцсети написал мэр Харькова Геннадий Кернес.

"Теперь немного подробнее о том, почему не закрываем сады и школы. Причина первая - за последние 20 дней мы наблюдаем снижение уровня заболеваний ОРВИ в школах.

Причина вторая - куда родителям деть своих детей на время трехнедельного карантина совершенно непонятно и для многих из них - это время становится тяжелым испытанием", - объяснил градоначальник.

При этом он пояснил, что администрации школ не будут возражать, если родители посчитают, что их ребенку лучше все же не посещать школу во время карантина.

"Но тех детей, которые будут посещать школы, тоже ждут изменения. Для средне- и старшеклассников будет отменена многокабинетная система, учебный процесс будет проходить в одном классе. По утрам дети будут проходить медицинский осмотр. Сами же школы будут дополнительно дезинфицировать", - добавил Кернес.

Он акцентировал внимание на том, что в Харькове нет не только ни одного заболевшего, но и ни единого подозрения на коронавирус.

Фото: facebook.com

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