Продюсер Харви Вайнштейн угрожал убить актрису Дженнифер Энистон
Скандальный американский продюсер Харви Вайнштейн угрожал убийством актрисе Дженнифер Энистон из-за обвинений в домогательствах.
Об этом пишет издание Variety.
Так, в 2017 году с Вайнштейном связался репортер, который попросил его прокомментировать слухи о его неподобающем поведении в отношении артистки.
"Джен Энистон должна быть убита", - ответил Вайнштейн в электронном письме.
Как сообщается, статью о домогательствах планировал опубликовать таблоид The National Enquirer. При этом представители Энистон утверждают, что актриса не выдвигала подобных обвинений против продюсера.
"Дженнифер не подвергались харассменту или преследованиям со стороны Харви", - заявили они.
Напомним, в этом месяце стало известно, что 67-летнего Вайнштейна за сексуальные преступления приговорили к 23 годам заключения.
Также мы писали, что бывшего продюсера Харви Вайнштейна признали виновным по двум пунктам обвинения.