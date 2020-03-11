Скандальный американский продюсер Харви Вайнштейн угрожал убийством актрисе Дженнифер Энистон из-за обвинений в домогательствах.

Об этом пишет издание Variety.

Так, в 2017 году с Вайнштейном связался репортер, который попросил его прокомментировать слухи о его неподобающем поведении в отношении артистки.

"Джен Энистон должна быть убита", - ответил Вайнштейн в электронном письме.

Как сообщается, статью о домогательствах планировал опубликовать таблоид The National Enquirer. При этом представители Энистон утверждают, что актриса не выдвигала подобных обвинений против продюсера.

"Дженнифер не подвергались харассменту или преследованиям со стороны Харви", - заявили они.

Напомним, в этом месяце стало известно, что 67-летнего Вайнштейна за сексуальные преступления приговорили к 23 годам заключения.

Также мы писали, что бывшего продюсера Харви Вайнштейна признали виновным по двум пунктам обвинения.