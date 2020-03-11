На территории Лукьяновского следственного изолятора в Киеве обнаружили предметы, похожие на боевые гранаты. Также были обнаружены запалы к гранатам.



Об этом сообщает прокуратура Киева на своей странице в Facebook.

В среду, 11 марта на внутренней территории ГУ "Киевский следственный изолятор" были обнаружены предметы, внешне похожие на боевые гранаты и запалы к ним. Администрация СИЗО немедленно сообщила об опасной находке специалистов взрывотехнической службы.

Скриншот: Facebook/ Прокуратура міста Києва

Сведения по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1. ст. 263 Уголовного кодекса Украины (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

На месте происшествия работают сотрудники прокуратуры города Киева и столичного управления национальной полиции. Правоохранители выясняют, как такие предметы попали на территорию СИЗО.

Фото: Facebook/ Прокуратура міста Києва

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