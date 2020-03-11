В четверг, 12 марта, на большей части Украины ожидается сухая и солнечная погода. Небольшой дождь прогнозируют ночью в юго-восточной части, Полтавской, Харьковской и большинстве северных областей, а днем - на крайнем западе страны. Об этом сообщает "Укргидрометцентр".

Ветер западный и юго-западный, 7-12 м / с, ночью и утром в восточных, днем в западных и Винницкой областях порывы 15-20 м / с.

Температура воздуха ночью +2-7 градуса, днем прогреется до +11-16, а на Закарпатье, Прикарпатье и Одесской области до +19

Также синоптики уточняют, что в Карпатах ожидается небольшой дождь, днем порывы ветра 25-30 м / с; температура в течение суток от 0 до +5 градусов.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что весна поздравила киевлянок с 8 Марта самыми теплыми ночами в истории, почти на 10 градусов выше нормы.

Также мы сообщали, что в Киеве средняя температура прошедшей зимы составила +2 градуса.