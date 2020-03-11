За сутки в России были зафиксированы восемь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Шестеро больных находятся в Москве, еще двое в Московской области.

Об этом в среду, 11 марта, сообщили в оперативном штабе, передает РИА Новости.

Также отмечается, что все заболевшие являются гражданами России.

Напомним, по данным на 10 марта, всего в мире зарегистрировано более 116 тысяч случаев заражения коронавирусом, более 80,7 тысячи из них — в Китае. Жертвами инфекции по всему миру стали 4258 человек, больше 64 тысяч — излечились.

Ранее сообщалось, что в Москве на месяц запретили массовые мероприятия из-за коронавируса. Оппозиция считает, что это из-за протестов против Путина.

Тем временем Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию нового коронавируса в мире. Организация призвала все мировые страны к активной борьбе с инфекцией.