В Ростовской области Российской Федерацию попал в аварию микроавтобус с украинскими номерами. Авария произошла га трассе М-4 Дон в ночь на 11 марта. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли пять человек.

Об аварии сообщает пресс-служба МВД РФ.

В сообщении говорится, что микроавтобус Opel Vivaro с украинскими номерами столкнулся с фурой Scania. Авария произошла на 869 км дороги в Миллеровском районе Ростовской области РФ. По предварительным данным, в ДТП виновен водитель микроавтобуса, который уснул за рулем.

Изначально в результате ДТП погибли четыре человека и пятеро пострадали, но позже стало известно, что после госпитализации скончался еще один потерпевший. В результате трое человек оказались в больнице в состоянии средней степени тяжести, четвертого было решено не госпитализировать.

У микроавтобуса были номера Донецкой области. Однако есть ли граждане Украины среди пострадавших или погибших, не уточняется.

Фото: МВД РФ

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