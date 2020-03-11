Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового коронавируса в мире. Организация призвала все мировые страны к активной борьбе с инфекцией.

Об этом 11 марта ВОЗ пишет в Twitter.

Фото: twitter.com/WHO

30 января ВОЗ на экстренном заседании признала вспышку инфекции чрезвычайной ситуацией международного масштаба. К концу февраля вирус стал распространяться за пределами Китая быстрее, чем внутри страны.

Пандемия - это эпидемия, которая распространяется по всему миру и поражает большое количество людей.

В Украине пока зафиксирован один официально подтвержденный случай заражения коронавирусом.

Напомним, что Кабмин официально объявил в Украине общенациональный карантин из-за коронавируса.

Также мы писали о том, что киевляне раскупают в супермаркетах крупы, соль и молоко из-за информации о коронавирусе.