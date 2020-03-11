Заседания Кабмина Украины могут снова сделать открытыми для журналистов. Об этом сегодня заявила пресс-секретарь премьер-министра Дениса Шмыгаля Виктория Пода, передает корреспондент "Страны".

В частности на вопрос журналистов о том, вернут ли им доступ к заседаниям правительства, пресс-секретарь ответила: "Мы работаем над этим. Будут открытые и закрытые части".

Напомним заседания Кабмина закрыли для журналистов 2 сентября 2019 года, изгнав прессу с первого же заседания правительства под председательством новоназначенного премьера Алексея Гончарука.

Позже глава МВД Арсен Аваков предлагал Гончаруку открыть заседания для журналистов, но премьер-министр ответил ему, что открыть масс-медиа доступ к правительству - это тоже, что открыть ящик Пандоры.