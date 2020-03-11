Конституционный суд признал неконституционной судебную реформу Зеленского (закон №1008), как и предсказывала "Страна".

Об этом написал юрист Андрей Портнов, а также подтвердили наши источники в Конституционном суде, пишет 11 марта телеграм-канал "Политика Страны".

Напомним, закон №1008 был принят Радой прошлой осенью и подписан президентом в ноябре 2019 года.

Его основным идеологом был тогдашний генпрокурор Руслан Рябошапка.

Закон предусматривал сокращение состава Верховного Суда со 120 до 100 судей, вводил люстрацию для всех членов Высшей квалификационной комиссии судей, а также усиливал влияние международных экспертов на судебную систему Украины.

Как сообщается, докладчиком по делу о неконституционности этого закона при рассмотрении в КСУ являлся новоназначенный судья Филюк, креатура бывшего главы Офиса президента Андрея Богдана.

В свою очередь Андрей Портнов в своем телеграм-канале написал:

"Уволили Генерального прокурора, но хоть что-то от него осталось - он успел провести судебную реформу, передавшую судебные органы во внешнее управление, за что был восхвалён Фондом Сороса и остальным бродячим грантоедовским ширпотребом.

Хотя, нет, ничего не осталось, — отменил сегодня Конституционный Суд эту реформу. Полгода легкомысленного вошканья и возвращение в самую первоначальную точку. Прекрасные реформаторы".

Напомним, о том, что будет именно так и почему "Страна" писала еще месяц назад в материале "Следующий удар - по реформе Зеленского".

Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины о деятельности органов судейского управления" был подписан президентом Украины 4 ноября.