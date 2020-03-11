В киевских кинотеатрах рассказали, что пока они работают в штатном режиме, так как расценивают решения Кабмина и КГГА как рекомендацию. На сайтах можно купить билеты, в помещениях кинотеатра начали проводить дезинфекцию.

Об этом председатель наблюдательного совета группы компаний "Синема Сити" Максим Григорьев рассказал в комментарии "Стране" .



"На данный момент наши юристы изучают постановление Киевской городской администрации и Кабмина. Комментировать, что-либо смогу после их рекомендаций. Но насколько я понимаю, это постановление носит не обязующий, а рекомендательный характер. На сегодняшний момент сеть кинотеатров "Синема Сити" работают в штатном режиме. Что будет завтра - не готов сказать. Мы, конечно, подготавливаемся, закупаем защитные маски для персонала. С прошлой недели начали проводить дезинфекцию помещений", - сообщил Григорьев.

В кинотеатре "Баттерфляй Делюкс", который находится в Киеве по улице Горького сообщили, что на четверг, 12 марта, не было предписания останавливать прокат кино. Билеты на сеансы на завтра в продаже.

Скриншот: kino-butterfly.com.ua

Напомним, что с четверга, 12 марта, в Украине объявлен общенациональный карантин из-за угрозы распространения коронавируса. Распоряжение о карантине принял Кабинет министров на закрытом заседании. Продлится карантин до 3 апреля. Закрываются учебные заведения, ограничиваются массовые мероприятия.

Также мы писали, что во всех торгово-развлекательных центрах Киева начнут работать специальные бригады по выявлению коронавируса у посетителей.