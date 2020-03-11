Испанские власти запретили итальянскому клубу "Рома" въезд в страну для участия в матче 1/8 финала Лиги Европы с "Севильей". Об этом сообщила пресс-служба римской команды в Twitter.

Уточняется, что "Рома" не смог отправиться в Испанию, потому что не получила разрешение местных властей. Подробностей в клубе не сообщили, отметив, что информацию о произошедшем должен предоставить Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА)

Напомним, что матч 1/8 финала Лиги Европы между "Ромой" и "Севильей" должен был состояться 12 марта. Ответная игра запланирована на 19 марта.

Ранее "Страна" писала о том, что матчи сборной Украины могут пройти без Малиновского, который не сможет улететь из Италии.

Также мы сообщали, что УЕФА запретил футболистам рукопожатия перед матчами из-за коронавируса.